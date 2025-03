i Autor: Archiwum serwisu PŚ Zakopane

PK w Zakopanem

Groźny upadek skoczka w Zakopanem! Jewhen Marusiak trafił do szpitala. Niebezpieczna sytuacja [WIDEO]

Choć najlepsi skoczkowie świata rywalizują w Lahti, to skoki można podziwiać także w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi trwa rywalizacja w Pucharze Kontynentalnym. Do groźnej sytuacji doszło podczas pierwszego konkursu. Jewhen Marusiak upadł podczas swojej próby. Zawody przerwano na dłuższą chwilę, a skoczka przewieziono do szpitala.