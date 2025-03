Adam Małysz już nie wytrzymał. W końcu wyrzucił to z siebie. Aż czuć jego bezsilność

Piotr Żyła, tak jak większość polskich skoczków, będzie chciał zapomnieć jak najszybciej o minionym sezonie Pucharu Świata. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera nie radzili sobie najlepiej na skoczniach i zajmowali odległe miejsca, czasem nawet nie kwalifikując się do samych konkursów. Piotr Żyła w ostatnim czasie nieźle radził sobie za to w Pucharze Kontynentalnym. Wiele osób oczekuje, że skoczek wróci do pierwszej kadry.

W środę, 19 marca poinformowano o tym, że Piotr Żyła będzie skakał w Pucharze Kontynentalnym w Zakopanem. Rywalizacja zaplanowana jest już na ten weekend. Zmagania odbędą się na Wielkiej Krokwi w sobotę od 19:30 i w niedzielę o 10:00.

- Piotr Żyła wystąpi na PK w Zakopanem. Pełny skład reprezentacji Polski w piątek po zawodach FIS Cup – poinformował Polski Związek Narciarski za pośrednictwem swojego profilu na platformie „X”.

Piotr Żyła ma wrócić do Pucharu Świata podczas zawodów kończących sezon - lotach narciarskich w Planicy.

Kiedy odbędą się skoki w Zakopanem?

Skoczkowie będą rywalizowali w sobotę i niedzielę w Zakopanem. Konkursy zaplanowano na sobotę i niedzielę. Transmisje odbędą się na kanale TVP Sport.

