i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Kamil Stoch

serce krwawi

Informacje o Kamilu Stochu tuż przed Planicą zniszczyły nam dzień! Serce krwawi, takiego finału nikt nie chce

Waldemar Kowalski 14:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sezon 2023/2024 Pucharu Świata w skokach narciarskich nie jest zbyt udany dla Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego. Liderzy biało-czerwonych są jedynie cieniem samych siebie i nierzadko mają problemy, aby zakwalifikować się do serii finałowej. Okazuje się także, że obecny sezon może być przełomowy dla Kamila Stocha, jednak nie jest to powód do zadowolenia. Brak miejsca w TOP 10 podczas zawodów w Planicy sprawi, że Kamil Stoch po raz pierwszy od 18 lat zakończy sezon bez ani jednego konkursu w pierwszej dziesiątce.