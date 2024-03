Z Piotrem Żyłą jest bardzo źle! Thomas Thurnbichler ujawnił przejmujące wieści w sprawie skoczka. Cała prawda wyszła na jaw

Aleksander Zniszczoł walczył do końca! Kraft wygrywa Raw Air, wielkie emocje do samego końca!

Adam Małysz szczerze o Piotrze Żyle. Powiedział o końcu kariery, nie hamował się, co za słowa!

Polscy kibice skoków narciarskich od dłuższego czasu mogą patrzeć z niepokojem na skoki liderów reprezentacji Polski, którzy są wręcz cieniem samych siebie i podczas niedzielnych zmagań na mamucie w Vikersund niestety znów to potwierdzili. Po zakończeniu zmagań nie zabrakło dyskusji na temat Kamila Stocha, Dawida Kubackiego oraz Piotra Żyły i okazuje się, że ten ostatni odbył ważną rozmowę z trenerem Thomasem Thurnbichlerem, w której skoczek wyznał szczerze szkoleniowcowi, że jest wykończony i najpewniej nie uda się on z resztą kadry do Planicy, gdzie odbędą się ostatnie zawody w obecnym sezonie.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

- Piotrek… Powiedziałbym, że on nie jest już po prostu „świeży” i nie jest w dobrej dyspozycji. Rozmawiałem z nim i powiedział mi, że jest wyczerpany, a Planica jest najbardziej wymagającym obiektem i jeśli nie jesteś świeży oraz w pełni skoncentrowany wiele może się zdarzyć… - wyznał w rozmowie z "Eurosportem" austriacki trener ujawniając, w jakim obecnie stanie jest Piotr Żyła.

W najbliższy weekend, w dniach 22-24 marca w Planicy odbędą się ostatnie konkursy sezonu 2023/2024 Pucharu Świata - dwa indywidualne oraz jeden drużynowy. Jak wiadomo już od kilku tygodni, będą to również ostatnie zawody dla kolejnego z braci Prevców, Petera. Słoweński skoczek w lutym poinformował, że kończy karierę skoczka narciarskiego i zawody w Planicy będą dla niego pożegnaniem z publicznością.