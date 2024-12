Spis treści

Za nami konkurs duetów, w którym Polacy w składzie Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł zajęli szóste miejsce. Jak będzie dzisiaj? W pierwszych trzech weekendach Pucharu Świata tylko Dawid Kubacki wskoczył do pierwszej dziesiątki. Był dziesiąty. I to po loteryjnym (jednoseryjnym) konkursie w Ruce. Forma podopiecznych Thomasa Thurnbichlera, choć delikatnie w Wiśle zwyżkowała, wciąż jest niewiadomą. Kibice z największą uwagą patrzą na Kamila Stocha, którego Thurnbichler co prawda nie trenuje, ale zabrał do Niemiec kosztem Piotra Żyły. Jeśli Stoch nie pokaże się z dobrej strony na Hochfirstschanze, to być może w następnych konkursach będzie rywalizował w Pucharze Kontynentalnym, a do kadry wróci Żyła. Na razie "Wiewiór" w ten weekend skacze na zapleczu PŚ (w Ruce).

W Titisee można latać daleko, a ponieważ w tamtym sezonie nie było tam zawodów, to ostatnim zwycięzcą z Hochfirstschanze jest... Dawid Kubacki. Wygrał tu aż trzy razy, tyle samo co sam Adam Małysz. Dwa triumfy ma Kamil Stoch, w sumie polskie skoki ugrały w Badenii aż 16 miejsc na podium. Prezes PZN liczy jednak na młodszych. – Fajnie, że Olek Zniszczoł i Paweł Wąsek zaczynają pokazywać stabilną formę. Pojawiają się coraz częściej blisko pierwszej dziesiątki. Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy do niej wskoczą. Na pewno dalej trochę się martwię tymi starszymi zawodnikami, czyli Kamilem, Piotrkiem i Dawidem. Wiemy, jaki jest ich potencjał, a nie mogą pokazać, na co ich stać – powiedział Adam Małysz w rozmowie z Eurosportem.

Stefan Horngacher w tym sezonie Pucharu Świata ma dużo powodów do radości. Były trener polskich skoczków narciarskich teraz jest opiekunem Niemców, którzy spisują się znakomicie. Pius Paschke prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ, a jego przewaga zrobiła się już spora - aż 96 pkt. A już w najbliższy weekend konkursy w Titisee-Neustadt, pierwszy w tym sezonie domowy Puchar Świata w skokach narciarskich reprezentantów Niemiec. Trener Stefan Horngacher już zaciera ręce. Z jego wypowiedzi bije wielka pewność siebie.

- Naprawdę nie możemy się już doczekać pierwszego w tym sezonie Pucharu Świata u siebie, w Titisee-Neustadt. Jako osoba, która z wyboru mieszka w Schwarzwaldzie, osobiście jestem oczywiście tym jeszcze bardziej podekscytowany. I to z dwóch powodów - powiedział Stefan Horngacher cytowany przez portal Deutscherskiverbande.de. - Nasz zespół jest w stanie zaprezentować się na najwyższym poziomie. Szczególnie Pius Paschke spisywał się znakomicie w ostatnich tygodniach - dodał Horngacher.

Czy Pius Paschke potwierdzi dominację i zatriumfuje na skoczni, którą doskonale zna? Niemiecki pupilek Stefana Horngachera nie ukrywa, że jest bardzo pewny siebie. - Po pozytywnym początku sezonu nie mogę się już doczekać domowych zawodów Pucharu Świata w Neustadt. Ta skocznia narciarska ma starszy profil i jest fajną mamucią skocznią. To powinno mi odpowiadać w mojej obecnej formie. Mam nadzieję, że pojawi się wielu widzów i wypełnią trybuny, czekamy na ładną pogodę i miłe loty przed naszymi kibicami - stwierdził Paschke.

Trwa Puchar Świata w Titisee-Neustadt. Na sobotę 14 grudnia 2024 zaplanowano kwalifikacje i konkurs indywidualny. Początek kwalifikacji o godzinie 14.30. Początek pierwszej serii konkursu o godzinie 16. Transmisja TV na antenie TVN, Eurosportu i na platformie MAX.

Sobota, 14.12.2024

14:30 - Kwalifikacje

16:00 - Konkurs indywidualny

Niedziela, 15.12.2024

14:30 - Kwalifikacje

16:00 - Konkurs indywidualny

