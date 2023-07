Iza Małysz opuściła Polskę. Przeraziła się, gdy to zobaczyła, straszne sceny

Kamil Stoch musiał to wreszcie ujawnić! Cała prawda zaskoczy niejednego fana skoków, zdecydował się na absolutną szczerość

Iza Małysz postanowiła pokazać przerażające obrazki ze swojego wyjazdu zagranicznego. Małżonka legendarnego skoczka narciarskiego przyleciała do uwielbianej przez siebie Chorwacji, jednak to, co zostało ją na lotnisku, było wprost przerażające. Zdjęcia pokazują wszystko, te widoki wywołują ciarki.

Iza Małysz opuściła Polskę. Przyleciała do Chorwacji i zobaczyła przerażające sceny

Duża ilość planów urlopowych turystów z Polski została w tym roku zepsuta przez pożary występujące na Bałkanach. Media informowały o tym, że ogień w Grecji zmuszał polskich turystów do opuszczenia hoteli i ewakuacji. Niestety, żywioł dotarł też do Chorwacji, co na własne oczy zobaczyła przebywająca na wyjeździe Izabela Małysz. Dzięki zdjęciom opublikowanym przez małżonkę skoczka narciarskiego możemy sami zobaczyć, jak przerażające są skutki ognia.

- Pierwszy raz poleciałam do Chorwacji. To nie ze skąpstwa, ale boję się latać. I po wylądowaniu - pożar - pisze małżonka Adama Małysza na swoich mediach społecznościowych.

- Okrutny żywioł - opisuje później ukochana sportowca, pokazując wielką chmurę dymu.