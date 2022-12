Adam Małysz nie wytrzymał. Prezes PZN postawił sprawę jasno, polscy skoczkowie go rozczarowali

Bez dwóch zdań Adam Małysz zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu i na stałe zagościł w sercach wielu kibiców skoków narciarskich, zdobywając w ten sposób wiernych fanów, którzy do dziś śledzą to, co dzieje się w jego życiu. Nie tylko profile w mediach społecznościowych "Orła z Wisły" cieszą się ogromną popularnością, ale również jego żony Izabeli, która regularnie publikuje w sieci kolejne treści i nie inaczej było tym razem. Małżonka Adama Małysza po raz pierwszy miała okazję odwiedzić swojego męża i musiała się tym pochwalić.

Izabela Małysz zrobiła to po raz pierwszy! O wszystkim musiała opowiedzieć w sieci

Jak się okazuje pomimo tego, że Adam Małysz już niemalże pół roku temu objął fotel prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, jego małżonka jeszcze nie miała okazji odwiedzić go w jego pracy. Aż do teraz. Na Instagramie żony "Orła z Wisły" pojawiło się zdjęcie z tej wycieczki, która zakończyła się na pysznej kolacji w jednego z krakowskich restauracji.

Izabela Małysz do wszystkiego przyznała się publicznie! Dopiero teraz zrobiła to po raz pierwszy, chodzi o jej męża

- Po raz pierwszy jadłam tak pysznego steka z kałamarnicy Po raz pierwszy też.. oficjalnie odwiedziłam męża (Prezesa) - pochwaliła się w mediach społecznościowych Izabela Małysz, wyjątkowo udaną wycieczką do stolicy Małopolski, gdzie służbowo urzęduje Adam Małysz.

