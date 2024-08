Jest środek lata, a Dawid Kubacki już przegina. Spocisz się od samego patrzenia

Po tym, co przekazał niespodziewanie Kamil Stoch zapanował szał radości! Prześcigali się w wiadomościach do skoczka, wielkie poruszenie

Ocieraliśmy łzy po szczerym wyznaniu Kamila Stocha. Obok tych słów nie da się przejść obojętnie. Lider polskich skoczków miał ważny powód, by to powiedzieć

Zimą co tydzień są w innym kraju, a niekiedy nawet na innych kontynentach. Latem ostro harują, żeby przygotować się do wyzwań w trakcie mroźnych miesięcy. Skoczkowie narciarscy zdecydowanie nie mają łatwego życia. Udowodnił to po raz kolejny Dawid Kubacki. Jeden z najlepszych zawodników w historii tej dyscypliny w naszym kraju wielokrotnie już odsłaniał kulisy przygotowań do startów, ale tym razem można mu chyba tylko współczuć. Przecież wakacje są w pełni, lato w samym środku, a on? A on musi harować na siłowni tak, że można spocić się od samego patrzenia. Oczywiście kadrę Polaków czekają starty w Letniej Grand Prix, ale wspomniana praca ma procentować przede wszystkim zimą. Nagranie szybko zdobyło popularność.

Dawid Kubacki nie ma chwili wytchnienia

Wraz z kolegami z polskiej kadry Kubacki spędza teraz dużo czasu na siłowni. Skoczkowie nie tylko dźwigają ciężary. Choć w skokach narciarskich dużo się raczej nie biega, to ten element treningu wyrabia kondycję oraz pewną systematyczność w dążeniu do celu. Dlatego trenerzy na całym świecie zwracają na niego uwagę. Utrzymujący wysoką formę Kubacki pokonywał kolejne kilometry na bieżni. Mimo, że trudno było złapać mu oddech, to nie mógł również... oderwać wzroku od ekranu!

Dawid Kubacki mocno kibicował siatkarzom

Skoczkowie narciarscy często dają dowód temu, że interesują ich również inne dyscypliny sportu. Chętnie oglądają poczynania piłkarzy nożnych, ale nie tylko. Tym razem Dawid Kubacki mocno ściskał kciuki za siatkarską drużynę narodową na igrzyskach olimpijskich. "Trzymaliście kciuki? Dziś siatkarzom kibicowałem właśnie tak" - napisał skoczek, wyraźnie ciesząc się z możliwości, jakie daje nowoczesna technologia.