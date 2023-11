Justyna Kowalczyk napisała o zmarłym mężu i serce pękło nam na milion kawałków! Wystarczyło kilka słów

Córka Adama Małysza wyjechała z Polski. Zrobiła to zdjęcie z samego poranka, można jej jedynie zazdrościć

co za pech

Sukcesy narciarskie Justyny Kowalczyk to złota karta polskiego sportu. Ale prywatne życie mistrzyni olimpijskiej to seria dramatów. 17 maja 2023 r. została wdową, w wieku zaledwie 40 lat. Jej mąż Kacper Tekieli zginął tragicznie w Alpach w wieku 38 lat. Przysypała go lawina, gdy schodził z wierzchołka góry Jungfrau (4158 m n.p.m.).

Justyna Kowalczyk napisała o mężu. Minęło pół roku od tragedii

Justynę Kowalczyk i jej męża Kacpra połączyły góry. Od młodości wspinaczka górska była wielką pasją Kacpra Tekielego. Poznali się, gdy jej wspaniała kariera wyczynowa dobiegała końca. Często razem zdobywali górskie szczyty. Pobrali się we wrześniu 2020 w Gdańsku, a rok później na świat przyszedł ich syn, Hugo. Góry ich połączyły, a potem brutalnie rozdzieliły. Właśnie minęło pół roku od tragicznej śmierci męża Justyny Kowalczyk-Tekieli. Z tej okazji biegaczka narciarska zamieściła na Twitterze poruszający wpis.

"Pół roku. Brakuje Go w każdym oddechu" - napisała Justyna Kowalczyk-Tekieli, zamieszczając zdjęcie męża...