Justyna Kowalczyk zdecydowała się na arcyważny apel. Pokazała zdjęcie ze swoim zmarłym mężem i zwróciła się do fanów

Internauci, którzy śledzą profile Justyny Kowalczyk w mediach społecznościowych doskonale wiedzą, że "Królowa nart" w ostatnich miesiącach była zdecydowanie mniej aktywna w sieci, co oczywiście zrozumiałe. Wielokrotna medalista olimpijska zaczęła jednak z czasem publikować co raz więcej zdjęć i postów, zdradzając przy okazji, jak spędza czas wraz ze swoim malutkim synkiem oraz pokazując, że oddaje się w pełni swojemu hobby, jakim jest sport. W międzyczasie Justyna Kowalczyk zdecydowała się na wzruszający gest w stosunku do swojego zmarłego niedawno męża. Teraz z kolei postanowiła zwrócić się z apelem do swoich fanów i zabrać głos w ważnym temacie.

Na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi oraz kilkanaście godzin po debacie, jaka odbyła się na antenie TVP, gdzie nie brakowało nawet odniesienia się do świata sportu przez Donalda Tuska, Justyna Kowalczyk postanowiła zwrócić się do swoich fanów i przekazać im, aby ci udali się do urn 15 października i oddali swój głos w wyborach.

- Trzeba iść głosować. Po prostu. Zasługujemy choćby na normalne debaty. - napisała na Facebooku Justyna Kowalczyk. Przy okazji "Królowa nart" potwierdziła anegdotą w przeszłości, że dla chcącego nic trudnego, bowiem ona oraz jej mąż w przeszłości przejechali aż 600 kilometrów, aby zagłosować podczas wyborów prezydenckich, przerywając tym samym na chwilkę oddawanie się swojemu hobby, jakim było chodzenie po austriackich górach.