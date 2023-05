i Autor: Instagram/ justynazyla Justyna Żyła

Mocne zdjęcie

Justyna Żyła naprawdę wzięła to do ust. Dla wielu byłoby to obrzydlistwo, zdjęcie może wywołać torsje

Justyna Żyła postanowiła pochwalić się wyjątkowo odważnym zdjęciem na mediach społecznościowych. Była żona Piotra Żyły spożyła w ramach posiłku coś, co wielu nie przeszło by zupełnie przez gardło i wszystko udokumentowała. To zdjęcie może być wielkim niesmakiem dla wielu.