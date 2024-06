Justyna Żyła pokazuje się z nowym ukochanym! Tak spędzają wakacje, miłość kwitnie!

Kamil Stoch do wszystkiego się przyznał. To usłyszał od Ewy Bilan-Stoch. Koniec był bliski, ogarnęły go czarne myśli

Justyna Żyła jest postacią, która swego czasu wzbudzała bardzo duże emocje. Celebrytka i była gwiazda "Tańca z Gwiazdami", a także eks-małżonka Piotra Żyły zadziwiała swego czasu całą Polskę informacjami o tym, jak wyglądał jej związek z reprezentantem Polski w skokach narciarskich, a także atakowała nową wybrankę sportowca - Marcelinę Ziętek. To jednak jest już przeszłość. Gwiazda bowiem od dłuższego czasu jest w związku z nowym ukochanym, z którym bardzo chętnie pokazuje się na mediach społecznościowych. Teraz gwiazda pokazała, jak spędza wakacyjny czas wraz ze swoją miłością.

Justyna Żyła pokazała, jak spędza czas z ukochanym. Miłość kwitnie!

Justyna Żyła już wielokrotnie pokazywała, że jest obecnie w bardzo dobrej relacji. Mimo że życie prywatne celebrytki było czasami bardzo skomplikowane, to obecnie szykuje się ona do kolejnego małżeństwa, gdyż jak wiadomo, jej ukochany jej się oświadczył. Obecnie para odpoczywa razem w wakacyjnym sezonie i robi to w rodzimej dla Żyły Wiśle. Patrząc na to, jak zwraca się celebrytka do ukochanego trzeba przyznac, że miłość kwitnie.

- Czekałam i jest - napisała Justyna Żyła o ukochanym.

i Autor: instagram.com/justynazyla