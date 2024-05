Justyna Żyła w jacuzzi pochłonięta namiętnymi pocałunkami! Była żona Piotra Żyły nie kryje się ze swoją miłością. Skierowała do mężczyzny najważniejsze słowa

Łopatka hokejowego kija nam się wyprostowała, gdy nasz reprezentacyjny bramkarz zdradził swoje serialowe fascynacje. Sami na to byśmy nie wpadli! [ROZMOWA SE]

Sonda Czy podoba Ci się Justyna Żyła? Oczywiście, jest boska Nie

Pomimo długoletniego małżeństwa, Piotr i Justyna Żyłowie w pewnym momencie swojego życia postanowili się rozstać, co odbiło się szerokim echem wśród opinii publicznej. Obecnie byli małżonkowi próbują poukładać sobie życie od nowa, a Piotr Żyła niedawno wprowadził się do swojego nowego domu, gdzie mieszka ze swoją nową partnerką, Marceliną Ziętek. Wydawać się może, że Justyna Żyła również znalazła już swoją nową miłość, co potwierdza zdjęcie opublikowane przez nią w relacji Instagram Stories. Była małżonka skoczka reprezentacji Polski pochwaliła się, jak spędza czas ze swoim partnerem.

Internauci, którzy śledzą profil Justyny Żyły na Instagramie mogli zobaczyć, jak celebrytka z Wisły oraz jej partner kąpią się w jacuzzi, a klimat zachodzącego słońca i romantyczne chwile zostały zwieńczone namiętnym pocałunkiem. Przy okazji Justyna Żyła postanowiła publicznie skierować do mężczyzny bardzo ważne słowa.

Przy akompaniamencie utworu "Jestem Twoją Bajką" w wykonaniu Sanah, Justyna Żyła napisała krótko pod zdjęciem "Jesteś moją ❤" co jasno potwierdza, że w tym mężczyźnie celebrytka z Wisły znalazła swoją miłość i nie wstydzi się tego powiedzieć publicznie.