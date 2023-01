Justyna Żyła żywcem wyjęta z Paryża! Ukochany to dla niej przygotował, musiała się tym pochwalić publicznie

Katastrofalny pomysł władz Pucharu Świata w skokach. To skończyłoby się ogromnym zamieszaniem, kibice byliby wściekli

Internauci, którzy śledzą profile Justyny Żyły w mediach społecznościowych, a przede wszystkim jej konto na Instagramie doskonale wiedzą, że eksmałżonka Piotra Żyły ludzi dzielić się w sieci tym, co akurat dzieje się w jej życiu i chwalić się, kiedy spotka ją coś dobrego. Celebrytka z Wisły regularnie udostępnia kolejne posty oraz relacje, które niejednokrotnie zdradzają, czy była żona skoczka z kim się obecnie spotyka, czy też nie. Po ostatnim zdjęciu, które pojawiło się na jej Instagramie można zakładać, że tak, bowiem mowa w nim o tajemniczym "ukochanym".

Justyna Żyła musiała się tym pochwalić publicznie! Była żona polskiego skoczka w paryskim wydaniu

Justyna Żyła mogła przyciągnąć uwagę internautów, kiedy stanęła przed lustrem w jasnoróżowej, błyszczącej kurtce oraz gustownym szalu i berecie do kompletu. To jednak nie koniec, bowiem jak dowiadujemy się z wpisu celebrytki z Wisły, taki zestaw miał dla niej przygotować ktoś trzeci, kogo była żona Piotra Żyły nazywa "ukochanym".

Justyna Żyła żywcem wyjęta z Paryża! Ukochany to dla niej przygotował, musiał się pochwalić

- Kiedy ukochanemu Paryż wejdzie za mocno taaaaki look mi przygotował - napisała na Instagram Stories Justyna Żyła pozując przed lustrem i porównując swój wygląd do wersji rodem ze stolicy Francji. Po szerokim uśmiechu celebrytki z Wisły można zakładać, że stylizacja przypadła jej do gustu.

