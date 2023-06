i Autor: PHOTO PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS Kamil Stoch

Moc życzeń

Kamil Stoch jednym zdjęciem wywołał istną lawinę. Fani zasypali 36-letniego skoczka komentarzami

Kamil Stoch już za nieco ponad tydzień stanie do walki o medale w Igrzyskach Europejskich i przygotowania do tej imprezy idą pełną parą. W Zakopanem zaprezentują się wszyscy czołowi polscy skoczkowie, a 36-latek może dołożyć kolejny sukces do swojej bogatej kolekcji. Na kilka dni przed startem polskiej imprezy Stoch jednym zdjęciem wywołał istną lawinę wpisów. Fani zasypali go życzeniami.