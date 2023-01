Kamil Stoch musi przełknąć gorzką pigułkę. Fatalne wieści, aż trudno w to uwierzyć

Wielu kibiców nieustannie spiera się w dyskusji, kto jest lepszym skoczkiem. Adam Małysz czy Kamil Stoch? To najlepiej obrazuje, jak wiele osiągnął już 35-latek z Zębu, który wciąż jest głodny sukcesów. Pomimo mnóstwa zwycięstw dalej cieszy się skokami i dąży w nich do perfekcji. Dlatego nie najlepszy początek sezonu był dla niego trudny, jednak Stoch nie poddał się w staraniach i z konkursu na konkurs jest w coraz wyższej formie. Turniej Czterech Skoczni ukończył na 5. miejscu, przegrywając o zaledwie 2,1 pkt z czwartym Piotrem Żyłą. Pojedynczymi skokami zachwycił kibiców i wlał mnóstwo nadziei w ich serca, że wreszcie uda mu się wygrać po raz 40. w Pucharze Świata.

Kamil Stoch musi przełknąć gorzką pigułkę. Aż trudno uwierzyć w te fatalne wieści

Przez lata kibice mogli być spokojni o co najmniej jedno zwycięstwo Stocha w roku. Jego wspaniała seria trwała od 2011 roku i pamiętnej pierwszej wygranej w Zakopanem, ale w końcu dobiegła końca. W poprzednim roku trzykrotny mistrz olimpijski ani razu nie stanął na najwyższym stopniu podium. Co więcej, w żadnym z konkursów nie stanął na podium! Po raz ostatni w czołowej trójce zawodów PŚ znalazł się 11 grudnia 2021 r., a ze zwycięstwa cieszył się jeszcze wcześniej... 9 stycznia tamtego roku. To oznacza, że dziś mijają dokładnie 2 lata od jego ostatniego pucharowego triumfu.

W takiej sytuacji 39-krotny zwycięzca konkursów PŚ nie był jeszcze nigdy. Najbliżej tak złej serii był od końcówki sezonu 2015/16 do początku pierwszego sezonu pod wodzą Stefana Horngachera. Wówczas nie wygrał od 30 stycznia 2015 r. do 11 grudnia 2016 roku. Gdy już nadeszło upragnione zwycięstwo, Stoch ponownie wszedł na najwyższy poziom i prowadzony przez Austriaka, a następnie Michala Doleżala osiągał kolejne sukcesy. Teraz kibice mają nadzieję, że zwyżkująca forma pod wodzą Thomasa Thurnbichlera doprowadzi do jubileuszowej, 40. wygranej w PŚ. Dzięki temu wyprzedziłby w klasyfikacji wszech czasów Adama Małysza, a najbliższa okazja do przełamania czarnej passy już w najbliższy weekend w Zakopanem.

