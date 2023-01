i Autor: Cyfrasport Kamil Stoch

Nic dodać, nic ująć

Kamil Stoch musiał to z siebie wyrzucić. Wymowny komentarz po skokach w Sapporo, wzruszył do tego ramionami

Grzegorz Kuś 20:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kamil Stoch to bez wątpienia największy pechowiec tej zimy. W niemal każdym konkursie mierzy się nie tylko z rywalami, lecz także ze złymi warunkami, które regularnie towarzyszą jego próbom. W sobotnich zawodach w Sapporo ponownie to trzykrotny mistrz olimpijski trafił na najgorszy wiatr w finałowej serii, przez co nie zdołał wywalczyć podium. Po konkursie Stoch musiał to z siebie wyrzucić. Wzruszył ramionami i wymownie skomentował swojego pecha.