i Autor: Paweł Skraba/Super Express Kamil Stoch

Wyznanie mistrza

Kamil Stoch naprawdę tak wypowiedział się o Bogu. Zdradził swój sekret, niczego się nie wstydzi

Grzegorz Kuś 7:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kamil Stoch bez wątpienia jest jednym z najwybitniejszych polskich sportowców. W swojej karierze sportowo osiągnął niemal wszystko, ale nie sprawiło to, że zmienił przekonania. W dalszym ciągu pozostaje sobą, a jednym z jego kluczy do sukcesu jest wiara. W jednym z wywiadów zdradził swój sekret i nie wstydził się mówić o Bogu. Jego religijna wypowiedź trafia do serca!