Fani reprezentacji Polski w skokach narciarskich, a przede wszystkim Kamila Stocha z niecierpliwością czekali, aż lider polskich skoczków wróci do swojej optymalnej dyspozycji i po strasznym ubiegłym sezonie znów znacznie skakać tak, jak przed laty. Kamil Stoch długo czeka na swoje kolejne zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata i być może zmieni się to w Zakopanem, gdzie już niebawem rywalizować będą najlepsi skoczkowie na świecie. Przed zawodami w stolicy polskich Tatr, Kamil Stoch miał okazję opowiedzieć o tym, co zmieniło się w ostatnim czasie, że zaczął oddawać coraz lepsze skoki.

Ważne słowa Kamila Stocha przed skokami w Zakopanem! Zdradził, co pomogło mu oddawać dobre skoki

Okazuje się, że przełomowa dla jednego z liderów reprezentacji Polski był wyjazd do domu tuż przed wyjazdem na 71. Turniej Czterech Skoczni. - Punktem zwrotnym były Święta. W tym okresie nastąpiła refleksja, po rozmowach i czasie spędzonym z rodziną. Wtedy przewartościowałem swoje cele. Nastawiłem się na pracę ze świadomością tego, że wszystko jest w porządku. Znajduję się w grupie świetnych ludzi, która wie, gdzie podąża i co chce osiągnąć. Posiadam wszelkie niezbędne zasoby do tego, aby się rozwijać. - powiedział w rozmowie z portalem "skijumping.pl" Kamil Stoch.

Kamil Stoch otworzył się przed skokami w Zakopanem! Szczere wyznanie lidera polskich skoczków, te słowa wiele znaczą

Dodatkowo skoczek z Zębu nie ukrywał, że zmienił swoje podejście do tego stopnia, aby nie skupiać się na tym czego nie ma i co idzie źle, ale patrzeć na pozytywy i to, co ma. Dzięki temu udało mu się z powrotem odzyskać radość z oddawanych skoków, a to z kolei przełożyło się na odległości, który uzyskuje. Konkursy w Zakopanem zaplanowane są na 14 i 15 stycznia. Pierwszy z nich to konkurs drużynowy, natomiast w niedzielę obędą się zawody indywidualne.