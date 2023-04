i Autor: AP Kamil Stoch

Kamil Stoch przyznał, co pokazała mu sytuacja Kubackich. Ważna życiowa lekcja! Każdy czasem o tym zapomina

Wszyscy kibice dobrze wiedzą, że najstarsi polscy skoczkowie powoli zbliżają się do końca sportowej kariery. Kamil Stoch w rozmowie z "Interią" zdradził, że w tym sezonie ma zamiar jeszcze rywalizować na najwyższym poziomie i nie kończy kariery. Co dalej? 36-latek przyznał, że wiele nauczyła go obecna sytuacja Dawida i Marty Kubackich. - Z wiekiem trochę zmieniają się priorytety - przyznał.