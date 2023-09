Kamil Stoch w swoim luksusowym domu skrywa sekret. Przez przypadek wyszedł na jaw

Katorżnicza praca Adama Małysza. Patrzyło się na to z ciężkim sercem. Legenda wylała litry potu po katastrofie

Kamil Stoch to postać, której żadnemu kibicowi sportowemu w Polsce nie trzeba z pewnością przedstawiać. Skoczek narciarski od wielu lat reprezentuje biało-czerwone barwy na najważniejszych imprezach. Regularnie bierze udział w Pucharze Świata, mistrzostwach świata czy igrzyskach olimpijskich. Życie na wysokich obrotach sprawia jednak, że sportowiec potrzebuje miejsca, w którym może odpocząć w nielicznych wolnych chwilach. Taką oazą jest z pewnością dom mistrza. Jakiś czas temu wraz z żoną postawili posiadłość w tradycyjnym, góralskim stylu. Przy domu znajduje się spory ogród, a i wewnątrz nie brakuje przestrzeni. Jedno z pomieszczeń jeszcze niedawno pozostawało nieodkryte. Szersze grono fanów dowiedziało się o nim, oraz przy tym o pasji idola, dzięki zdjęciu, jakie pojawiło się na Instagramie.

Kamil Stoch w domu. Tajemnicze pomieszczenie

Dobre filmy, wyjścia do restauracji, spontaniczne wyjazdy – wielu Polaków właśnie w ten sposób spędza wolne chwile, które w natłoku pracy często są dla ich organizmów jak tlen. Z pewnością dzięki talentowi i ciężkiej pracy również Kamil Stoch mógłby pozwolić sobie na podobny wypoczynek. Jednak skoczek narciarski jest większym tradycjonalistą. W jego domu znajduje się sporych rozmiarów pomieszczenie, oczywiście z drewnianym wykończeniem, w którym widać ogromną liczbę książek. Wygląda na to, że Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch to prawdziwe mole książkowe i zawyżają statystyki czytelnictwa w naszym kraju.

Dom Kamila Stocha. Gratka dla fanów

Kibice uwielbiają dowiadywać się o takich smaczkach z życia swoich sportowych idoli. Dom Kamila Stocha posiada zapewne jeszcze wiele tajemnic, których skoczek narciarski strzeże jednak. Zdrowym podejściem jest bowiem rozgraniczenie życia zawodowego, publicznego od prywatnego. Co do samej biblioteki Stocha, to pojawiła się ona na jego instagramowym profilu raz jeszcze. Po samych okładkach starannie ułożonych na półkach książek można wnioskować, że sportowiec nie zamyka się na jeden, konkretny gatunek literacki i chętnie wraz z żoną sięgają po przeróżne pozycje.