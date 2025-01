i Autor: Alex Marcinowski/SE Kamil Stoch

Problemy mistrza

Kamil Stoch walczył o powrót do zdrowia. Tego do tej pory nie mówiono! "Miał problemy"

Kamil Stoch już niedługo powinien wrócić do rywalizacji w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Wszystko wskazuje na to, że znów zobaczymy go na skoczni w Zakopanem podczas zmagań na Wielkiej Krokwi. Niestety, jak się okazało, w ostatnim czasie zmagał się z problemami zdrowotnymi. Sytuacja powinna wrócić do normy i już niedługo Stoch znów będzie mógł rywalizować z najlepszymi na świecie.