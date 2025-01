i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS Kamil Stoch

Ziobro zabrał głos w sprawie Kamila Stocha. To stawianie spraw na głowie! Potraktowali go niesprawiedliwie?

Kamil Stoch już niedługo powinien wrócić do rywalizacji w Pucharze Świata. Jeden z liderów kadry był wielkim nieobecnym rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Nie wszyscy uważają, że była to dobra decyzja. Były polski skoczek Jan Ziobro przyznał, że jego zdaniem jest to „stawianie spraw na głowie”.