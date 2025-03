Kim jest Maciej Maciusiak? Nowy trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich

W piątek została zaplanowana specjalna konferencja PZN. Adam Małysz, który pojawił się na niej z Thomasem Thurnbichlerem przekazał, że po ostatnim konkursie w Planicy austriacki szkoleniowiec przestanie pełnić funkcję trenera kadry A w Polsce. Tym samym "Orzeł z Wisły" zaznaczył, że 35-latek otrzymał ofertę od polskiego związku, aby prowadzić kadrę juniorów.

- Mieliśmy w zeszły wtorek zarząd. Zadecydowaliśmy, że po całej sytuacji, która miała miejsce w tym roku, że trenerem kadry A nie będzie już Thomas [Thurnbichler przy.red.]. Dostał propozycję, aby zostać u nas i poprowadzić kadrę juniorów. Thomas przekazał, że jest to ciekawa propozycja i potrzebuje trochę czasu, aby nad tym się zastanowić. Ja tylko dodam tyle, że stanowisko Thomasa przejmie Maciej Maciusiak, która ma skompletować skład i to on podejmie decyzję, jak to będzie wyglądało w przyszłości - przekazał Małysz.

Zmiana na stanowisku trenera głównego reprezentacji Polski w skokach narciarskichZ końcem sezonu 2024/2025 Thomas Thurnbichler zakończy swoją pracę na stanowisku trenera głównego kadry A reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Decyzja ta została podjęta z wyprzedzeniem i… pic.twitter.com/Xs4i3z1nzt— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) March 28, 2025

Tym zajmował się Maciej Maciusiak przez wiele lat. Nowy trener reprezentacji Polski

Maciej Maciusiak rozpoczął przygodę ze skokami narciarskimi, jako zawodnik. Nie zrobił on zawrotnej kariery, a od sezonu 2005/2006 został asystentem trenera polskiej kadry młodzieżowej - Piotra Fijasa. Natomiast od 2007 roku został serwismenem "biało-czerwonych" i zajmował się tym do 2011 roku.

Od 2012 do 2023 roku Maciusiak był trenerem grup szkoleniowych drużyn B i C. Od sezonu 2024/2025 był on asystentem trenera Thomasa Thurnbichlera.