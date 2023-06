Kristin Harila coraz bliżej himalajskiego rekordu. Osiem ośmiotysięczników w 41 dni. Kiedy Korona Himalajów i Karakorum?

Nie da się powstrzymać łez po tym, co Kamil Stoch miał do przekazania kibicom. Szczere wyznanie lidera polskich skoczków

Korona Himalajów (i Karakorum) to wszystkie 14 szczytów na ziemi, których wysokość przekracza 8000 metrów. Jako pierwszy zdobył ją Włoch Reinhold Messner (w latach 1970-86), jako drugi - Polak Jerzy Kukuczka (1979-87).

W gronie zdobywców są też kobiety, ale ich liczba pozostaje pod znakiem zapytania, bowiem niektóre z ich zdobyczy zostały zakwestionowane albo jako nieprawdziwe (Koreanka Oh Eun-sun na Kangczendzondze) albo jako dokonane nie na głównych, a na niższych wierzchołkach 8-tysięczników. Może więc jest ich pięć, a może tylko dwie, w tym Kristin Harila.

Harila bowiem ma już w dorobku Koronę Himalajów. Dopełniła ją 3 maja br. na wierzchołku Cho Oyu (8201 m). Zajęło jej to 370 dni. I jest to imponujący rekord w gronie kobiet. Ale ona chce pobić także rekord mężczyzn i stać się rekordzistką absolutną.Ten rekord wynosi 6 miesięcy i 6 dni. Należy do Nepalczyka Nirmal Purja (ur. 1983), znanego także jako Nims or Nimsdai. Skompletował on Koronę Himalajów we wrześniu 2019 r. Chyba żeby nie...

Według niemieckiego kronikarza Eberharda Jürgalskiego, liczącego się jako autorytet w osiągnięciach wspinaczkowych, Nepalczyk nie znalazł się na głównych, lecz na przedwierzchołkach Dhaulagiri i Manaslu. I wobec tego rekordzistka już teraz miałaby być norweska himalaistka.

Kristin Harila nie wdaje się w tę dyskusję. Mierzy się z limitem 6 miesięcy i 6 dni. Próbowała się z nim rozprawić w ubiegłym roku, ale jej agencja wysokogórska nie uzyskała dla niej zezwoleń od władz chińskich na atak na Shisha Pangmę i Cho Oyu. Po zmianie pośrednika udało się Norweżce zrealizować wejścia na te szczyty w kwietniu i maju. I one własnie zamknęły kobiecy rekord 370 dni.

24/05/2023 DCH Korona Himalajów w pół roku? Norweżka Kristin Harila wyciąga rękę po rekord

Jednocześnie te dwa ośmiotysięczniki stanowią początek kolejnej batalii - właśnie o rekord absolutny, który zamknąłby się w sześciu miesiącach. W ciągu niewiele ponad miesiąca Harila zdobyła kolejnych sześć wierzchołków w Himalajach: Makalu, Kangczendzongę, Everest, Lhotse, Dhaulagiri i teraz Annapurnę. Czeka ją jeszcze m. in. wspinaczka na cztery 8-tysięczniki w łańcuchu Karakorum, w tym "górę śmierci" czyli K2.

Ekspresowo rosnąca liczba jej zdobyczy dokonuje się przy wspomaganiu tlenem z butli.