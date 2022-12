Kwalifikacje Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf TRANSMISJA TV i STREAM ONLINE. TCS kwalifikacje dzisiaj: Gdzie oglądać?

Kwalifikacje TCS w Oberstdorfie: Gdzie oglądać? Transmisja tv i stream online SKOKI DZISIAJ 28.12.2022

Pięć razy triumfowali polscy skoczkowie w Turnieju Czterech Skoczni. Czy zdarzy się ten szósty raz? Noworoczne zmagania na skoczniach narciarskich Niemiec i Austrii rozpoczynają się już dzisiaj. Na początek konkurs w Oberstdorfie (K120). Turniej Czterech Skoczni rozgrywany jest od 70 lat. Ma w sobie coś magicznego łącząc rywalizację na czterech różnych obiektach i będąc jedną z nielicznych wielkich imprez sportowych na przełomie roku. Triumfator otrzymuje m. in. figurkę złotego orła. Dodatkowa atrakcja to system pucharowy w pierwszej kolejce każdego z konkursów: rywalizacja parami, w których do drugiej serii przechodzą tylko lepsi w parze (plus pięciu „szczęśliwych przegranych” z najwyższymi notami).

- Jestem zwolennikiem tego systemu, bo wnosi coś ciekawego, niespotykanego gdzie indziej – mówi Adam Małysz (45 l.), pierwszy polski triumfator TCS (edycja 2000-2001). - Te cztery skocznie wyglądają dzisiaj inaczej niż dwadzieścia lat temu. Wtedy były bardziej strome, wyżej się leciało nad zeskokiem. Teraz są nowocześniejsze i bezpieczniejsze. „Orzeł z Wisły” widzi realne szanse, aby kolekcja polskich zwycięstw powiększyła się w tej edycji. - Z naszych zawodników widzę wśród faworytów Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę, którzy mają stabilną formę, ale także Kamila Stocha. A z innych krajów - nieobliczalny Norweg Granerud, o ile będzie wykonywał dwa równe skoki w konkursach, a także Słoweniec Lanisek i Austriak Kraft.

Gdzie oglądać skoki w Oberstdorfie? Turniej Czterech Skoczni: kwalifikacje dzisiaj 28.12.2022

Podobnie przewiduje były prezes PZN Apoloniusz Tajner. - Kubacki, Stoch i Żyła są w stanie znaleźć się w ścisłej czołówce turnieju - mówi. - Są naprawdę w wysokiej formie. Ale ta impreza wymaga ośmiu dobrych skoków, więc dużo zależy od dyspozycji dnia i od warunków atmosferycznych, na jakie się trafi. W doskonałej formie są teraz rywale - Lanišek i Kraft. Ponadto może ktoś wyskoczyć z drugiego szeregu, co w tej imprezie zdarza się nierzadko - zaznacza Tajner.

Kwalifikacje Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie odbędą się w środę 28 grudnia. Początek został zaplanowany na godzinę 16:30. TRANSMISJA NA ŻYWO ze skoków w Oberstdorfie prowadzona będzie przez Eurosport 1. Kibice skoków narciarskich będą mogli obejrzeć konkurs w Oberstdorfie również online na Eurosport Extra w Playerze. Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO ze skoków w Oberstdorfie. Zapraszamy!