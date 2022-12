Zjawiskowa ekspertka zachwyca na antenie TVN. Magdalena Pałasz kusi długimi nogami. Noty? Same 20-tki [ZDJĘCIA]

Wiele plusów i minusów miało przeniesienie konkursów skoków narciarskich z TVN do TVP. Niektórzy kibice są zachwyceni tą zmianą. Inni komentatorzy, inni eksperci i odświeżenie oprawy - to kwestie, które przemawiają na plus TVN-u. Wśród ekspertów jest ta, dla której fani wstrzymują oddech. Była skoczkini Magdalena Pałasz zachwyca na antenie. Ostatnio na Instagramie opublikowała zdjęcie z notą 20. Uwagę kibiców przykuły przede wszystkim jej długie nogi.

Magdalena Pałasz zachwyca na antenie TVN i Instagramie

Magdalena Pałasz to była polska skoczkini, która teraz uprawia te skoki tylko amatorsko i rekreacyjnie zachwyciła najnowszą fotografią na Instagramie.

- 20,20,20,20,20! 5x 20. z takimi notami kończymy dzisiejszy dzień - pisała ostatnio na Instagramie Magdalena Pałasz.

Kibice byli zachwyceni. - Madzia? Perfekcyjna 20 dla Ciebie - napisał jeden z kibiców pod zdjęciem ekspertki TVN. - Takie noty za styl daje Tobie Magda, wyglądasz cudownie - pisał pan Wojciech. - Dyskwalifikacja za kombinezon - zażartował inny fan.

