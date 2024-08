Lawina po niespodziewanej wiadomość od Kamila Stocha! Lider polskich skoczków nasłuchał się za wszystkie czasy

Odwieczny rywal Adama Małysza zwrócił się do niego po latach! Janne Ahonen zaskoczył wszystkich

Kibice, którzy szykowali się na zawody Letniego Grand Prix w Wiśle, w dniach 16-18 sierpnia musieli niestety objeść się smakiem po tym, jak nawierzchnia na obiekcie spłatała wszystkim figla i się osunęła. Rywalizacja w Wiśle-Malince została przesunięta więc o parę tygodni i Adam Małysz mógł już potwierdzić, kiedy dokładnie skoczkowie będą skakać na obiekcie jego imienia, a z kolei Kamil Stoch nie zostawił swoich wiernych fanów samych sobie. Jeden z liderów reprezentacji Polski postanowił pochwalić się, jak idą jego treningi pod okiem Michala Doleżala i reszty zespołu, przy okazji pokazując, że znajduje się na obiekcie w Zakopanem. Przy okazji Stoch zadał swoim fanom jedno, bardzo ważne pytanie i w natychmiast sekcja komentarzy zapełniła się kolejnymi wpisami od internautów, którzy musieli pochwalić się swoim weekendem. Nie zabrakło również ciepłych słów pod wpisem lidera polskich skoczków.

- Jak Wam minął długi weekend? Mój pracowicie, bo na obozie😎 Ale jak widać, załapałem się nawet na leżaczek, na dodatek w Zakopanem - zdradził Kamil Stoch dodając do posta w mediach społecznościowych zdjęcie, jak odpoczywa na krześle tuż przy stoku, zapewne już po owocnych treningach. Widok lidera polskich skoczków w kombinezonie i z nartami od razu wywołał niemałe poruszenie i kolejne wpisy pod zdjęciem Stocha zaczęły pojawiać się jeden po drugim.

- Trenuj Kamil, ktoś musi pokonać Krafta - odpisał jeden z fanów polskiego skoczka dalej wierząc w ogromne umiejętności jego idola, pomimo nieco słabszych ostatnich sezonów w wykonaniu Stocha. - Powodzenia panie Kamilu w następnym sezonie, zero presji, rób swoje - dodał kolejny z mężczyzn. - No obóz pracowity i leżak - no dobre połączenie Kamilu, u mnie rekreacja - czytamy dalej pod postem skoczka. Jego pytanie zawarte w opisie zdjęcia wywołało masę komentarzy, w których internauci naprawdę chwalili się tym, jak spędzają upalny weekend.