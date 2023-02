i Autor: Paweł Skraba / SUPER EXPRESS Dawid Kubacki

Lekarz kadry wyjawił prawdę o stanie zdrowia Dawida Kubackiego. Gorące wieści z Planicy

Doktor Aleksander Winiarski potwierdził i rozszerzył pokrzepiającą wiadomość o dopuszczeniu Dawida Kubackiego do serii próbnej i kwalifikacji MŚ w Planicy na skoczni K95. W rozmowie z „Super Expressem” opiekujący się kadrą skoczków narciarskich znakomity ortopeda okazał optymizm co do startu skoczka z Nowego Targu.