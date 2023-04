Marcelina Ziętek pokazała zdjęcie słodkiego maleństwa. Przepiękny widok u dziewczyny Piotra Żyły

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła wiodą razem szczęśliwe życie. Po dość burzliwym rozwodzie wydaje się, że skoczek narciarski odnalazł spokój w życiu prywatnym. Nowa partnerka wspiera go zawsze wtedy, gdy pozwalają jej na to obowiązki zawodowe. Aktorka i modelka pokazywała się już na skoczniach w różnych krajach i dzięki swojej urodzie oraz wrodzonej pogodzie ducha zdobywała tam nowych fanów. Ci chętnie obserwują jej konto na Instagramie, gdzie regularnie pojawiają się zdjęcia z życia prywatnego. Na początek ciepłej wiosny postanowiła podzielić się radosnymi chwilami w towarzystwie słodkiego i uroczego maleństwa, które od jakiegoś czasu towarzyszy jej i Piotrowi Żyle w codziennym życiu. Na ten widok trudno się nie uśmiechnąć.

Słodki piesek Marceliny Ziętek

Dziewczyna Piotra Żyły postanowiła zaprezentować kilka zdjęć z codziennego życia. Na jej instagramowym profilu pojawiło się krótkie nagranie ze stylówką - film sprzed lustra. Następnie pojawiło się zdjęcie posiłku. Jednak na tej fotografii warto zatrzymać się dłużej. To na niej widać wspomniane maleństwo. Uroczy piesek cierpliwie czeka pod stołem i zapewne liczy na to, że ukochanej pani coś spadnie i szybko to skonsumuje. To nie pierwszy raz, gdy na profilu wybranki serca sportowca pojawia się ten czworonóg. Zakochana para z pupilem życzyła fanom m.in. wesołych świąt, a tę fotkę znajdziecie na końcu tekstu.

Marcelina Ziętek jadła frytki z psem

Znana aktorka serialowa i modelka nieco zaskoczyła fotką z udziałem pieska. Nawet nie tyle czworonogiem, co posiłkiem, jaki widać na stole. Jest tam bowiem smażona ryba i frytki. Wierni fani doskonale wiedzą, że Marcelina Ziętek cieszy się niezwykle atrakcyjną figurą. Wydawałoby się więc, że partnerka Piotra Żyły żywi się tylko zdrowymi potrawami. Najwyraźniej w jej jadłospisie jest miejsce na wszystko - oczywiście z umiarem, by pozostać w jak najlepszej formie i zdrowiu.