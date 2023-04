Justyna Żyła przeszła wielką metamorfozę. Chodzi o jej twarz. Wszystko pokazała publicznie, zupełnie to wyeliminowała

Medycyna estetyczna i wszystko co z nią związane pozwoliły wielu osobom ingerować w swój wygląd. Niektórzy korzystają z tego tylko po to, aby nieco "podreperować" pewne rzeczy, a inni stawiają na "pójście na całość". I jak to zwykle bywa, jest to sprawa indywidualna, kto i na jakie zabiegi sobie pozwoli. Nie zmienia to faktu, że gabinety z medycyną estetyczną są od pewnego czasu niebywale popularnym miejscem dla pacjentów.

Justyna Żyła i jej metamorfoza. Efekty zabiegu pokazała w sieci

Justyna Żyła nie zamierzała ukrywać, że korzysta z niektórych dobrodziejstw tej dziedziny medycyny. Już kilka miesięcy temu przyznała się, że oddaje się w ręce specjalistów. I jak mówiła, tak zrobiła. Niedawno na jej Instastories pojawiło się krótkie nagranie tuż po zabiegu, którego nazwa nosi BTX Effect. Ma on przynieść rezultaty w postaci usunięcia zmarszczek.

- Zabieg polega na podaniu małej dawki toksyny botulinowej do wybranych miejsc na twarzy, dzięki czemu likwidujemy problemy wywoływane przez kurczenie się mięśni - można przeczytać na jednej ze stron zajmujących się tematyką medycyny estetycznej. Na nagraniu opublikowanym przez Justynę Żyłę różnicę widać gołym okiem. Zwłaszcza, że była żona Piotra Żyły pokazała również to, jak wyglądała przed zabiegiem.