MŚ w snowboardzie. Ósme miejsce Kwiatkowskiego i Król

W niedzielę Kwiatkowski zdobył złoty krążek, zaś Aleksandra Król brązowy w slalomie gigancie, który jest ich główną specjalnością. Kolejne konkurencje alpejskie miały charakter jeszcze bardziej techniczny. We wtorek w slalomie równoległym Król była dwunasta, Kwiatkowski piętnasty, zaś Michał Nowaczyk siedemnasty.

W środę 22 lutego rywalizacja toczyła się także w slalomie równoległym, w parach mieszanych. Startowały 24 duety. Nasi medaliści indywidualnego giganta rozpoczęli starty od 1/8 finału, gdzie zmierzyli się z parą Szwajcarii 2. Kwiatkowski wyprzedził Giana Casanovę o 0,09 s, zaś Ola Król była szybsza o 0,87 s od Ladiny Jenny.

W ćwierćfinale polska para trafiła na Austrię 1, w składzie której występowali Andreas Promegger i Sabine Schoeffmann, którzy dzień wcześniej wywalczyli odpowiednio złoty i brązowy medale w slalomie równoległym indywidualnie. Kwiatkowski, mistrz giganta równoległego prowadził do półmetka wyścig z mistrzem slalomu równoległego. W dolnej części trasy ominął jednak bramkę i nie ukończył trasy, a w punktacji sklasyfikowany został ze strata półtorej sekundy. Do mety w drugim pojedynku dojechała Ola Król, ale jej strata do Austriaczki wyniosła 1,71 s.

Austriacki duet doszedł do wielkiego finału, ale niespodziewanie musiał się w nim zadowolić srebrem przegrywając z parą Włoch 2 Nadya Ochner – Aaron March. Brąz dla Szwajcarii 1 (Caviezel – Zogg), zaś Polska 1 zajęła miejsce 8, w naszym kraju nazywanym "punktowanym". Osiemnasta lokata przypadła duetowi Polski 2 (Olimpia Kwiatkowska – Michał Nowaczyk), który odpadł po pierwszej rundzie.

MŚ w Bakuriani zaplanowane są do 5 marca, ale do rozegrania pozostały konkurencje „przełajowe” (snowboard cross) i akrobatyczne.

Krążki wywalczone w Gruzji to pierwsze w historii snowboardu zdobycze medalowe Polaków w mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach alpejskich. Wcześniej medale MŚ zdobywała Paulina Ligocka (ur. 1984) – brązowe w latach 2007 i 2009 w konkurencji halfpipe (ewolucja w lodowej rynnie).

Nie doczekaliśmy się dotąd miejsca na podium polskiego snowboardzisty w igrzyskach olimpijskich. Najbliżej podium była Jagna Marczułajtis (ur. 1978) - czwarta w igrzyskach 2002 w gigancie równoległym, który jest teraz specjalnością Kwiatkowskiego i Król.