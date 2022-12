Na jaw wyszła prawda na temat Michala Doleżala. Apoloniusz Tajner nie gryzł się w język, Małysz odegrał ważną rolę!

i Autor: Cyfra Sport Apoloniusz Tajner

Apoloniusz Tajner wyjawił całą prawdę na temat Michala Doleżala. Okazuje się, że los czeskiego szkoleniowca przesądzony był o wiele wcześniej, niż podane to było do opinii publicznej. Były szef Polskiego Związku Narciarskiego wyznał całą prawdę, okazuje się, że Adam Małysz odegrał we wszystkim też bardzo istotną rolę!