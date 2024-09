Na jaw wyszła prawda na temat rodziny Małysza! Tak zwraca się do swojego zięcia, nie pozostawił wątpliwości!

Adam Małysz postanowił powiedzieć o swoich sprawach rodzinnych! Legendarny skoczek narciarski od pewnego czasu związany jest ze stacją TVN i przy okazji realizacji jednego z materiałów przyznał, jak nazywa swojego zieńcia - Kamila Czyża. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!

Adam Małysz tak traktuje swojego zięcia! O wszystkim się dowiedzieliśmy

Małysz związany był z "Dzień Dobry TVN" jako prowadzący na tydzień. Na podsumowanie swojej telewizynej przygody, przyjechał wraz ze stacją do rodzinnej Wisły, gdzie zrealizował materiał polegający na wycieczce rowerowej po mieście. Nieoczekiwanie, dołączyli do niego córka - Karolina Małysz, wraz ze swoim mężem - Kamilem. Jeden z pracowników telewizji zwrócił uwagę na to, że nie jest przedstawiony młodemu małżeństwu, na co Małysz zareagował krótko.

- Swoje dzieci mam przedstawiać? - brzmiały słowa legendarnego sportowca.

Wygląda więc na to, że Małysz w pełni akceptuje wybór swojej córki i traktuje zięcia jak syna, a materiał zrealizowany dla telewizji TVN tylko to potwierdził!