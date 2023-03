Na wyjątkowe spotkanie z Adamem Małyszem przyszedł w... kapciach! Internauci kładli się ze śmiechu

Adam Małysz dość szybko odnalazł się w życiu po zakończeniu kariery sportowca. Przez jakiś czas pełnił m.in. obowiązki dyrektora reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Stanowisko to pozwoliło mu poznać życie działacza. To procentuje teraz, gdy po Apoloniuszu Tajnerze przejął stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Zamienił sportowy dres na marynarki, a wyjazdy na sportowe wydarzenia na spotkania w biurze. Czasem jednak emocji jest znacznie więcej niż na sportowych arenach. Małysz spotyka się bowiem z naprawdę wartościowymi ludźmi, jak choćby mistrzem świata w snowboardzie - Oskarem Kwiatkowskim.

Wyjątkowe spotkanie u Adama Małysza

Adam Małysz relację z tego spotkania zamieścił na Instagramie. Był mocno rozemocjonowany, więc należy przypuszczać, że rozmowa w cztery oczy z mistrzem świata była dla niego naprawdę ważna. Zdjęcie obu panów szybko stało się hitem internetu z różnych powodów. "Mistrz w końcu odwiedził nas w biurze! Dzięki za fotkę Oskar Kwiatkowski" - napisał na Instagramie "Orzeł z Wisły", a obrazek bardzo szybko stał się hitem ze względu na szczegół, który wychwycili czujni internauci.

Mistrz przyszedł do Małysza w kapciach!

Chodzi o niecodzienny strój Kwiatkowskiego. Snowboardzista po biurze PZN paradował w... kapciach. Właśnie to stało się powodem do śmiechu wśród użytkowników portalu społecznościowego. "Do biura szefa tylko w kapciach" - zauważył jeden z internautów. Śmiechom nie było końca. Niektórzy z obserwujących profil Małysza rozmarzyli się też na temat kolejnych sukcesów. "No dobra! Mistrza w skokach już mamy, w snowboardzie też. To teraz może czas na narty alpejskie hmmm?" - zastanawiał się komentujący.