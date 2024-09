Nasze serca pękły na milion kawałków po tym, co pokazała Justyna Kowalczyk. Zmięknie każdy

Justyna Kowalczyk to jedna z największych postaci polskiego sportu w historii. Wielokrotna medalistka igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata w biegach narciarskich, prawdziwa legenda Pucharu Świata i prestiżowego Tour de Ski, w życiu prywatnym przeżyła prawdziwy koszmar. Najpierw, gdy poroniła ciążę, a następnie, gdy po kilku latach znalazła miłość swojego życia, z którą ma dziecko - synka Hugo. Kacper Tekieli był jej bratnią duszą, ale uznany alpinista zmarł w tragicznym wypadku w maju zeszłego roku. Podczas wycieczki górskiej po Alpach raz na zawsze zabrała go lawina. Dramat Kowalczyk wstrząsnął całą Polską, ale legendarna biegaczka narciarska nie straciła miłości ani do gór, ani do przedwcześnie zmarłego męża.

Justyna Kowalczyk wspomina zmarłego męża w rocznicę ślubu

O niekończącej się miłości do Tekielego najlepiej świadczy ostatni wpis 41-latki. W rocznicę ślubu Kowalczyk wstawiła zdjęcie z pamiętnej ceremonii z niezwykle wymownymi hashtagami. "Najlepszy moment w moim życiu" i "Rocznica". 16 miesięcy po śmierci męża dwukrotna mistrzyni olimpijska upamiętniła piękne chwile z września 2020 roku. To wtedy wyszła za mąż za ukochanego alpinistę, którego los odebrał jej w maju zeszłego roku.

Przypomnijmy, że Kacper Tekieli zmarł 17 maja 2023 r. podczas wspinaczki na Jungfrau leżący w Alpach Berneńskich. Spadł podczas zejścia wraz z lawiną. Zostawił żonę i synka Hugo, który nadal często towarzyszy mamie w górskich wycieczkach. 30 maja zeszłego roku odbył się jego pogrzeb na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku. W tym samym mieście miał miejsce ślub Tekielego z Justyną Kowalczyk, którego biegaczka już nigdy nie zapomni.