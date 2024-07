Nie da się powstrzymał płaczu widząc Dawida Kubackiego z córeczką. Wyciskacz łez, poruszające sceny

Marcelina Ziętek z nagimi pośladkami paradowała po zagajniku! Ukochana Piotra Żyły nie miała żadnych oporów, by się tak pokazać

Przez lata fani skoczków narciarskich niejednokrotnie mieli okazję przekonać się, że podczas sezonu Pucharu Świata, najlepsi zawodnicy na świecie w zasadzie bywają w swoich rodzinnych domach sporadycznie, przeważnie podróżując do kolejnych lokalizacji rozrzuconych po całym świecie. Kiedy więc mają oni chwilę na odpoczynek i naładowanie baterii pomiędzy kolejnymi sezonami, spędzają jak najwięcej czasu z najbliższymi sobie osobami. Dawid Kubacki niejednokrotnie potwierdzał, że jego żona i córeczki są dla niego na pierwszym miejscu i jak się okazuje, przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix nie jest inaczej. Żona reprezentanta Polski opublikowała w mediach społecznościowych krótki film pokazujący, jak Kubacki bawi się z jedną ze swoich córek. Zabawa jest nieprzypadkowa.

Nie jest tajemnicą, że dzieci uwielbiają ruch i wszystkie zabawy, w których on się pojawia. Dawid Kubacki postanowił przenieść elementy swojej pracy na zabawę z córeczką i po przyjęciu pozycji najazdowej, wybijał się do góry niczym z progu. Ruchy te szybko podchwyciła jego pociecha, której spodobało się wyskakiwanie do góry. Jak widać, wszystko może być zabawą.

Dawid oraz Marta Kubaccy doczekali się do tej pory dwójki dzieci. Pierwsza z nich, Zuzanna przyszła na świat w ostatnich dniach 2020 roku. Druga z pociech jednego z liderów reprezentacji Polski, Maja urodziła się z kolei na początku 2023 roku.