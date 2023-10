Nie dacie wiary, na co zdecydował się Thomas Thurnbichler. To czeka polskich skoczków, nie mogliście się spodziewać

Padliśmy widząc, co zrobili Dawidowi Kubackiemu! Aż się pokładaliśmy. Lider polskich skoczków tego nie mógł się spodziewać

Ostatni weekend listopada będzie zarazem pierwszym z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Oznacza to, że do początku sezonu został już niespełna miesiąc i najlepsi zawodnicy na świecie szlifują formę. Nie inaczej jest w przypadku reprezentantów Polski. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła ponownie uznawani będą za kandydatów do zwycięstw w poszczególnych zawodach, a także najcenniejszych medali. W ostatnich dniach zawodnicy mieli okazję potrenować na torach lodowych. Pierwszy raz od wielu miesięcy.

I choć mogłoby się wydawać, że skoczkowie coraz mocniej będą wchodzili w zimowe klimaty, prawda okazuje się zgoła odmienna. W najbliższym czasie reprezentanci Polski będą mieli jeszcze okazję poczuć powiew lata, ponieważ Thomas Thurnbichler zaplanował obóz na... Cyprze. - W nadchodzącym tygodniu zawodnicy będą ćwiczyć w ośrodkach bazowych. Będzie to mieszanka treningu fizycznego i skoków, by podtrzymać rytm oraz rzeczy wypracowane podczas zakopiańskiego obozu. Potem czeka nas tydzień na Cyprze - powiedział szkoleniowiec cytowany przez stronę PZN.pl.

- Zawodnicy będą ciężko pracować i łapać witaminę D, korzystając z południowego słońca. Chcemy solidnie potrenować i wypocząć, by w optymalnej formie pojechać na ostatnie zgrupowanie przed Pucharem Świata, które odbędzie się w Planicy. Tam będziemy szlifować ostatnie detale przed inauguracją sezonu w Ruce - wyjawił austriacki trener.