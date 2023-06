Nie do wiary, co Adam Małysz musiał robić jako nastolatek. Prawda wyszła na jaw, przeżyliśmy szok

Obecnie Małysz rozpatrywany jest przez wielkie osiągnięcia, jakie ma na koncie. Cztery olimpijskie medale, cztery mistrzostwa świata, cztery Kryształowe Kule (w tym trzy z rzędu w latach 2001-2003) - to wszystko sprawiło, że "Małyszomania" trwała na początku XXI wieku w najlepsze. W dużej mierze to "Orzeł z Wisły" sprawił, że polskie skoki się rozwinęły i kibice od wielu lat cieszą się sukcesami Biało-czerwonych. Od zeszłego roku 45-latek odpowiada za sporty zimowe w Polsce jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego i jego codziennością są formalne spotkania w garniturze. Jeszcze niedawno wydawało mu się to niemożliwe, a teraz z perspektywy czasu aż trudno uwierzyć w to, czym Małysz musiał zajmować się jako nastolatek.

"Na początku mojej sportowej przygody, w teamie nie było osób, które zajmowałyby się naszym sprzętem. Smarowanie nart, montaż wiązań - te wszystkie czynności były obowiązkiem zawodnika" - wspomina po latach jeden z najwybitniejszych skoczków w historii. Jako ilustrację tych słów wykorzystał zdjęcie sprzed wielu lat, na którym jako nastolatek montował wiązania do nart. Teraz jest to wręcz nierealne, by na przykład Kamil Stoch lub Dawid Kubacki musieli zajmować się sprzętem. O takie sprawy dbają specjalnie zatrudnieni serwismeni.

"Teraz odpowiedzialna jest za to osoba, którą nazywa się serwismanem. Zawodnicy mogą zatem bardziej skupić się na swojej pracy, chociaż nie powinni tracić czujności. W końcu to oni będą skakać na swoich nartach" - podsumował wspominkowy wpis na Instagramie Małysz.