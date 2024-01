i Autor: Instagram/Izabela Małysz Izabela Małysz, Adam Małysz

wielkie zmiany

Nie mogliśmy uwierzyć widząc taką przemianę Izabeli Małysz. Wielka metamorfoza żony Adama Małysza. Tylko porównajcie te zdjęcia

Jacek Ogiński 14:17

Izabela Małysz musiała szybko nauczyć się życia w blasku fleszy. Gdy kobieta wychodziła za Adama Małysza, nie był on skoczkiem odnoszącym wielkie sukcesy, ale szybko się to zmieniło i każdy chciał wiedzieć jak najwięcej o swoim idolu, również o jego życiu prywatnym. Choć mogło być to uciążliwe, to para nie chowała się całkiem przed kibicami, a teraz aktywnie udziela się choćby w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy obserwować jak na dłoni, jaką metamorfozę przez lata przeszła Izabela Małysz.