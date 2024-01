Nie uwierzycie, jak w dzieciństwie wyglądał Piotr Żyła! Znaleźliśmy jego zdjęcia sprzed wielu lat. Co za hit [GALERIA]

Piotr Żyła w tym sezonie Pucharu Świata jest najlepszym z reprezentantów Polski. To „Wiewiór” może pochwalić się najrówniejszą formą i choć nie jest ona najwyższa, to on z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera skacze najrówniej. Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania po konkursach, ale 16 stycznia okazja się na pewno znajdzie. Właśnie we wtorek Piotr Żyła obchodzi swoje 37. urodziny!

Tak w dzieciństwie wyglądał Piotr Żyła. Hitowe zdjęcia polskiego skoczka

Zajrzeliśmy do archiwum „Super Expressu”, w którym znajduje się wiele zdjęć polskiego skoczka sprzed lat. Wśród nich nie brakuje także fotografii z archiwum prywatnego rodziny Piotra Żyły. Dzięki temu fani mogą zobaczyć, jak za młodzieńczych lat wyglądał popularny skoczek. Trzeba przyznać – nie zmienił się zbyt wiele, ale niektóre zdjęcia są prawdziwym hitem.

Piotr Żyła – osiągnięcia

Piotr Żyła jest bardzo utytułowanym skoczkiem narciarskim. W swoim dorobku ma trzy złote medale mistrzostw świata z Lahti (2017 rok), Oberstdorfu (2021) i Planicy (2023). Pierwszy z nich zdobył drużynowo, a pozostałe dwa były tytułami indywidualnymi. Łącznie na podium mistrzostw świata stawał siedmiokrotnie.

Dwukrotnie kończył także Puchar Świata na trzecim miejscu – w sezonach 2018/2019 i 2019/2020. Łącznie stawał na podium konkursów PŚ 23-krotnie – dwa razy na pierwszym miejscu, siedmiokrotnie był drugi i 14 razy zajął trzecie miejsce.

