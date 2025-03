Niemiec rozwścieczył polskich kibiców. To była prowokacja, głos zabrał też Thurnbichler

"Widzimy, że Karl Geiger nie zmienił kombinezonu. To jest śpiwór właściwie" – tak kostium Karla Geigera prześmiewczo ocenił Michał Korościel. Komentator Eurosportu wbił szpilkę niemieckiemu skoczkowi, a suchej nitki na podopiecznym Stefana Horngachera nie zostawili kibice i inni eksperci.

Oburzenie kombinezonem czwartego zawodnika tych zawodów szybko dotarło też do opiekuna polskich skoczków Thomasa Thurnbichlera. Zapytany przez nas o niezwykle potężny "dziubek" w stroju siedzącego na belce Geigera – tylko wzruszył ramionami i ze spokojem stwierdził: Myślę, że musisz coś powiedzieć. Widać, ze niektórzy mają duże te kombinezony. Jest, jak jest. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc pewnie mieści się on w wytycznych. Jest w dobrym zakresie, ale to oczywiste, że niektórzy mają naprawdę duże kombinezony.

Geiger, który w Pucharze Świata zawodzi i jest dopiero 15. w klasyfikacji generalnej, skoczył w tym kombinezonie aż 105,5 metra w pierwszej serii. W drugiej skoczył solidne 102 metry i otarł się o medal. Gdyby go zdobył, to kontrowersje wokół Niemca byłyby jeszcze większe. Mieliśmy powtórkę z wydarzeń z igrzysk olimpijskich w Zhangjiakou, gdzie Geigerowi udało się wskoczyć na olimpijskie podium i zdobyć brązowy medal na dużej skoczni. Wtedy też było sporo uwag do jego sprzętu. Tym razem do krążka zabrakło 3,7 pkt.

Przed skoczkami dzień bez skoków (tj. poniedziałek) na obiektach Granasen. Oficjalne treningi we wtorek, one poprzedzą środowy konkurs drużyn mieszanych. Transmisja z zawodów o godz. 16.00 w Metro TV, Eurosporcie 1, platformach MAX i Player.

