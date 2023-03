i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Kamil Stoch

mocna odpowiedź

Norwegowie nie odpuścili po mocnych słowach Kamila Stocha w Oslo! Wymowna odpowiedź, tego po Granerudzie nie mogli się spodziewać

Waldemar Kowalski 16:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Po niedzielnych zawodach cyklu Raw Air na skoczni w Oslo, Kamil Stoch zdecydował się powiedzieć, co naprawdę myśli o norweskim obiekcie i nie gryząc się w język wypalił do kamery, że skocznia powinna zostać zniszczona i sam chętnie się do tego dorzuci. Jak można się było spodziewać, wypowiedź lidera reprezentacji Polski jest jednym z głównych tematów podczas Raw Air i słowa Stocha postanowili skomentować Norwegowie. Szczególnie zaskoczyć może wypowiedź Halvora Egnera Graneruda.