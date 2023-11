Nowy chłopak Justyny Żyły. Była żona skoczka wreszcie zdradza prywatne tajemnice

Gdy wydało się, jak mieszka Kamil Stoch, aż pobledliśmy. Dom mistrza to prawdziwy pałac, aż trudno oderwać wzrok od tego pałacu

Justyna Żyła w burzliwych okolicznościach rozstała się z Piotrem Żyłą. Przez kilka miesięcy przed rozwodem kobieta co jakiś czas na światło dzienne wywlekała prywatne sprawy, oskarżając skoczka narciarskiego o zdradę. Sam sportowiec dość szybko poukładał swoje sprawy. Nie potrzebował dużo czasu, by zaprezentować światu nową partnerkę – utalentowaną aktorkę i modelkę młodego pokolenia – Marcelinę Ziętek. Justyna Żyła stawiała wtedy na pracę zawodową. Stała się postacią rozpoznawalną, udzielała się w mediach. Teraz najwyraźniej przyszedł czas na nowo budować życie prywatne. Już od kilkunastu miesięcy z jej instagramowych wpisów wynika, że ma nowego chłopaka. Na portalu społecznościowym kilka razy pojawiał się wizerunek tajemniczego jegomościa. Ostatnio można zaobserwować inny trend.

Justyna Żyła z nowym chłopakiem? Tak wygląda jej życie

Jedną z największych pasji Justyny Żyły od zawsze było gotowanie. Sztuka kulinarna nie jest jej obca. Ma nawet w dorobku książkę kucharską swojego autorstwa. W ostatnim czasie na jej instagramowym profilu to właśnie treści z kuchni są dominujące. Była żona Piotra Żyły często wrzuca zdjęcia potraw, które przygotowała własnoręcznie i nie trzeba być śledczym, by wywnioskować, że miała wyjątkową motywację do pichcenia. Z jej opisów wynika bowiem jednoznacznie, że dań tych nie spożywała sama.

Justyna Żyła gotuje tajemniczemu mężczyźnie

Pod wieloma zdjęciami celebrytka zamieściła dość jasne sugestie, wskazujące, że posiłki je w towarzystwie wyjątkowo bliskiej osoby. Brakuje przy tym co prawda wspólnych zdjęć, ale wyobraźnia internautów działa. „Nasze dzisiejsze śniadanie. Lubię go rozpieszczać” – napisała na przykład przy fotce polędwicy wołowej. „Lubię być z nim, miłe chwile razem” – czytamy przy relacji z „Krewetkowej uczty”. „W końcu wolny dzień. Dogadzamy sobie. Najlepszy czas z moją miłością” – widzimy przy grillowanym camembercie.