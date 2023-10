Ukochana Piotra Żyły pokazała widok, który wielu mrozi krew w żyłach. Zmierzyła się z tym jesiennym wieczorem

Już za trzy tygodnie ruszy karuzela Pucharu Świata, co będzie oznaczało częstą rozłąkę Piotra Żyły i jego dziewczyny. Tak wygląda życie u boku jednego z najlepszych skoczków świata, zresztą już końcówka przygotowań do zimowego sezonu będzie wymagała zrozumienia Marceliny Ziętek. Thomas Thurnbichler ogłosił, że w najbliższym czasie jego podopieczni wyjadą na obóz na Cypr, gdzie będą łapać świeżość, a następnie odbędą ostatnie zgrupowanie w Planicy. Ukochana Żyły powoli przyzwyczaja się więc z powrotem do nieobecności partnera, co potrwa najprawdopodobniej aż do końca marca. Ostatnio miała drobną próbkę, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Marcelina Ziętek jesiennym wieczorem pokazała widok, który wielu mrozi krew w żyłach

25-latka jest bardzo aktywna zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje blisko sto tysięcy użytkowników. W poniedziałkowy wieczór wszyscy oni stali się świadkami... wizyty Marceliny u dentysty. Wystarczyło jedno zdjęcie, jakie 25-latka zamieściła na Instastories prosto z fotelu pacjenta. Trzeba pamiętać, że nie wszyscy radzą sobie z taką wizytą i wiele osób wręcz boi się dentystów. Ukochana Żyły czuła się w gabinecie na tyle komfortowo, by zrobić wymowne zdjęcie.

W gabinecie nie mogła liczyć na wsparcie 36-latka, który oficjalnie spotyka się z nią od ponad dwóch lat. Już wcześniej fani zauważyli jednak poszlaki, które okazały się prawdziwe. Marcelina Ziętek zyskała popularność m.in. z występów w serialach "Szkoła" i "19+", gdzie grała Kaję Jarosik. Jest też Miss Południa Nastolatek i wielką fanką skoków narciarskich, a zwłaszcza Piotra Żyły.

i Autor: Instagram/Marcelina Ziętek Marcelina Ziętek u dentysty