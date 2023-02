O której godzinie SKOKI DZISIAJ piątek 10 lutego 2023. PŚ Lake Placid O KTÓREJ dzisiaj skoki w piątek kwalifikacje 10.02 GODZINA

O której skoki DZISIAJ Lake Placid piątek 10 lutego. Skoki GODZINA dzisiaj o której?

Można pokusić się o stwierdzenie, że zawody w Stanach Zjednoczonych przed laty pojawiały się w kalendarzu Pucharu Świat dość regularnie. Kibice doskonale znali skocznie w Salt Lake City, na której walczono także o medale igrzysk olimpijskich. Ale ostatnie zawody "za wielką wodą" odbyły się w 2004 roku. Polscy kibice nie wspominają tych zawodów zbyt dobrze, bo Adam Małysz zanotował fatalny upadek, który w zasadzie zakończył jego sezon. Trzeba mieć nadzieje, że tym razem takich obrazków unikniemy i w Lake Placid zobaczymy świetną rywalizację. Będzie to kolejna odsłona batalii pomiędzy Dawidem Kubackim i Halvorem Egnerem Granerudem, którzy są głównymi kandydatami do zdobycia Kryształowej Kuli. Obecnie na prowadzeniu jest reprezentant Norwegii, ale jeszcze sporo do końca sezonu może się zmienić.

W Lake Placid 🇺🇸 - niedługo po zakończeniu czwartkowego treningu - zgodnie z zapowiedziami zaczęło lać i wiać.W piątek pogoda również ma być niespokojna, w tle pojawia się scenariusz z kwalifikacjami w sobotni poranek.W dni konkursowe ma być w porządku.#skijumpingfamily pic.twitter.com/9lRT1nI5qS— Dominik Formela (@DominikFormela) February 9, 2023

SKOKI DZISIAJ O KTÓREJ? Piątek kwalifikacje Lake Placid o której godzinie?

W Lake Placid nie zobaczymy natomiast Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski w Willingen prezentował się bardzo kiepsko i Thomas Thurnbichler zdecydował, że przyda mu się odpoczynek i spokojne treningi w Polsce. - Odcięcie się od skoków na chwilę, pobycie w domu. Myślę, że Kamilowi to powinno zupełnie wystarczyć. Nie ma co panikować, tylko dać mu odpocząć. To jest taki mistrz, że po dłuższej przerwie będzie skakał dobrze. Na pewno do mistrzostw świata w Planicy będzie gotowy. Zero pochopnych ruchów i na siłę na skocznię się nie wybierać - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Maciej Maciusiak, trener kadry B.

Rywalizacja w Lake Placid rozpocznie się w piątek. Wówczas odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu. Początek zmagań zaplanowano na godzinę 23:00 czasu polskiego. Transmisja dostępna na Eurosport i Eurosport Player.