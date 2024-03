O której godzinie skoki dzisiaj SOBOTA 2.03.2024. PŚ w Lahti o której dzisiaj skoki narciarskie 2 marca 2024

Aż ścisnęło nas w gardle po tym, co wypisują o Kamilu Stochu. Prawda okazuje się coraz bardziej brutalna, patrzy się na to z trudem

Skoki dzisiaj (sobota 2.03) to drugi konkurs podczas weekendu ze skokami narciarskimi w Lahti. W Finlandii odbył się jeden dodatkowy dzień z zawodami w zastępstwie odwołanej rywalizacji w Szczyrku. Reprezentanci Polski w piątkowe popołudnie ponownie nie zachwycili i zajmowali odległe lokaty. Powody do niezadowolenia mają zwłaszcza Kamil Stoch i Piotr Żyła. Obaj nie zdołali wywalczyć awansu do rundy finałowej.

O której godzinie skoki dzisiaj w Lahti? Sobota 2.03.2024

Polscy kibice mogli się już jednak przyzwyczaić do niekorzystnych wyników biało-czerwonych, bo obecny sezon jest w ich wykonaniu po prostu słaby i trudno o jakikolwiek optymizm. Większych szans Polakom nie daje się również przed sobotnim konkursem drużynowym. Thomas Thurnbichler miał spory zgryz, kogo desygnować do rywalizacji zespołowej. Ostatecznie zdecydował się na Piotra Żyłę, Macieja Kota, Kamila Stocha oraz Aleksandra Zniszczoła. Problem jednak w tym, że w czasie konkursu w Lahti ma wiać silny wiatr, którego podmuchy mają dochodzić do 8 m/s i otwartym pozostaje pytanie, czy zawody uda się przeprowadzić.

O której skoki dzisiaj niedziela 2 marca 2024? Gdzie oglądać skoki w Lahti

Drugi z konkursów w Lahti zaplanowano na sobotę 2 marca. Wówczas odbędzie się seria próbna oraz rywalizacja drużynowa. Transmisję będzie można oglądać na kanałach TVN oraz Eurosport, a także w Playerze. Start pierwszej serii zaplanowano na godzinę 16:15.

Sobota 2.03.2024: