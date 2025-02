O której godzinie skoki narciarskie w sobotę 15.02.2025? Gdzie oglądać PŚ w Sapporo?

Za nami 21 konkursów indywidualnych, w których raz o podium otarł się Paweł Wąsek. Jego czwarte miejsce w Oberstdorfie to niemal jedyna nadzieja na to, że polskie skoki zaistnieją w końcówce sezonu. Przede wszystkim na mistrzostwach świata. A przed rywalizacją w Trondheim pozostały już tylko konkursy w Sapporo.

Skoki narciarskie w sobotę 15.02.2025 O której godzinie skoki w Sapporo?

Jak się okazuje, przejmować się zawodami w Sapporo nie zamierza już Alexander Stoeckl, który zrezygnował z funkcji dyrektora polskich skoków. Zadawano sobie pytanie, jakie miał mieć Austriak zadania. Prezes PZN Adam Małysz skrytykował go w ostatnich wypowiedział medialnych. W programie "Trzecia seria" na YT TVP Sport powiedział: - Chcieliśmy, żeby Stoeckl był przywódcą całych skoków. Ale czujemy, że trochę za bardzo stał się teamem. Brakuje trochę dystansu. Widzieliśmy, jak Słoweńcy potrafili walczyć o swoje na lotach i w Willingen po dyskwalifikacji Zajca. A u nas Alexa nie widać, a po to Thomas go chciał, aby walczył o nasz team. Dopiero co z roli Team Menegera zrezygnował Łukasz Kruczek, ale z tego co można było usłyszeć, panowało w PZN niezadowolenie z jego pracy. Kruczek miał być "za miękki" w rozmowach z dyrektorem PŚ Sandro Pertile, pewnie ze względu na ścisłą współpracę w czasach, gdy Kruczek był szkoleniowcem włoskich skoczków.

ZOBACZ: Ma na koncie dwa mistrzostwa olimpijskie, kończy skakać w wieku 29 lat. Szokujące ogłoszenie poszło w świat

Konkursy na Okurayamie zostały nieco zepchnięte na boczny tor przez odejście Stoeckla. A na Wyspie Hokkaido w rolę szefa kadry wcielił się Wojciech Topór, trener kadry B. Trener Thomas Thurnbichler został w kraju. Niedługo, być może też w oparciu o japońskie konkursy, będzie musiał podjąć decyzję, kogo zabierze na czempionat do Norwegii.

O której skoki dzisiaj? W sobotę 15 lutego 2025 konkurs w Sapporo

Na sobotę 15 lutego 2025 zaplanowano w Sapporo pierwszy konkurs indywidualny. Początek zawodów już o godz. 7:10, ale to nie koniec. Kibice powinni pójść wcześnie spać i nastawić budziki, albo nie kłaść się w ogóle. Kolejne skoki już w nocy z soboty na niedzielę. O godz. 1.30 kwalifikacje do drugiego konkursu, który ruszy tuż po eliminacjach. Konkurs zaplanowano na 3.00 w nocy z soboty na niedzielę. W Japonii będzie wtedy późny ranek...

Transmisje ze wszystkich konkursów w Eurosporcie 1 i TVN. Kwalifikacje w Eurosporcie 1. Wszystkie skoki do zobaczenia w sieci: na platformie MAX i serwisie player.pl

Tak zmieniał się Adam Małysz [Galeria]