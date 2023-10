Obrazki pokazane przez Dawida Kubackiego nie pozostawiają złudzeń. Nadchodzi nieuniknione, spore poruszenie wśród fanów

Wydało się wreszcie, co Polacy sądzą naprawdę o Justynie Żyle. Wielu z was będzie zaskoczonych

Czas biegnie nieubłaganie i wydawać by się mogło, że ostatnia edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich zakończyła się niedawno. Prawda jest natomiast taka, że kolejny sezon zbliża się wielkimi krokami. Rozpocznie się on za półtora miesiąca, a konkretnie 25 listopada i potrwa do 24 marca, a więc na zawodników ponownie czeka bardzo długa rywalizacja. Niedawno zakończyli zmagania w Letnim Grand Prix.

Poruszenie po wideo Kubackiego. Fani ucieszeni

Miłym akcentem na zakończenie cyklu było drugie miejsce Dawida Kubackiego w zawodach indywidualnych w Klingenthal. Wiele wskazuje na to, że polscy skoczkowie wrócili już do ojczyzny, a konkretnie do Zakopanego, gdzie będą kontynuować przygotowania. Potwierdzałoby to nagranie Kubackiego, które opublikował w mediach społecznościowych.

Zawodnik pokazał siłownię oraz widok na skocznie. Na wideo widać było... śnieg, co może przypominać, że zima zbliża się nieuchronnie, co nie wszystkim się spodoba. To pierwszy tak zimny dzień po zakończeniu lata. Fani w komentarzach nie kryli zachwytu zimowymi widokami.