To się nazywa „american dream”. Jest śliczna, świetnie czuje się na lodzie i będzie grać za oceanem!

Igrzyska Paraolimpijskie 2022: Polacy wracają bez medalu. Nie udało się przejść do historii

Panna Julia na rodzimych lodowiskach w barwach macierzystego Naprzodu Janów grała już w elicie jako... 13-latka. Krótko potem świętowała mistrzostwo... Słowacji z ZHK Poprad, stamtąd zaś – z rodzicami – wyjechała do Finlandii, by i tam (i to dwukrotnie) świętować krajowy czempionat. Teraz zostanie pierwszą Polką na taflach za oceanem!

Wiadomo już, że Zielińska trafi do Bemidji State University i jako studentka tej uczelni zostanie zawodniczką tamtejszych „Bobrów”. Trafi dzięki temu do najwyższej ligi uniwersyteckiej. Z niej zaś być może uda się wykonać ostatni krok – do zawodowej Premier Hockey Federation, zrzeszającej drużyny kanadyjskie i amerykańskie. W tych dwóch krajach żeński hokej stoi na najwyższym światowym poziomie.